비틀비틀 음주운전, 퇴근하던 경찰관에 딱 걸린 40대

비틀거리며 운행하던 차량 본 경찰관, 112 신고 후 뒤따라가 적발

[아시아경제 유병돈 기자] 음주 상태로 운전을 하던 40대 여성이 퇴근하던 경찰관에게 붙잡혔다.

서울 관악경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 A(40)씨를 입건했다고 25일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 0시 20분께 관악구 시흥대로에서 문성로에 위치한 자신의 자택 인근까지 약 6㎞ 구간을 술에 취한 상태로 운전한 혐의를 받고 있다.

A씨는 퇴근하던 관악서 소속 경찰관에게 적발됐다. 자가용을 이용해 퇴근하던 경찰관이 비틀거리며 운행하던 A씨 차량을 보고, 112에 신고한 뒤 A씨의 경로를 뒤따라간 것.

경찰관은 A씨가 자신의 주거지 앞에서 내리려고 하자 자신의 신분을 밝힌 뒤, 다른 경찰들이 도착할 때까지 현장을 지켰다.

음주 측정 결과 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치였다. 경찰은 A씨를 상대로 자세한 경위를 조사할 예정이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr