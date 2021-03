한러 외교장관 회담 시작…"코로나19 속 양국 소통·인적교류 강화해야"

[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관이 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관을 만나 "양국간 소통을 강화하고 인적 교류 활성화를 위해 긴밀히 협력하자"고 밝혔다.

정 장관은 25일 오전 10시 30분 서울 종로구의 외교부 청사에서 라브로프 장관을 만나 "한국과 러시아는 한반도와 유라시아 평화와 번영을 위한 여정을 함께하는 동반자"라며 이같이 말했다.

양국 장관은 이날 회담을 갖고 양국관계 현안과 한반도 정세, 지역 및 국제 현안 등에 대해 논의하는 한편, 블라디미르 푸틴 대통령의 방한 추진에 대해서도 협의를 갖는다.

정 장관은 "1990년 수교 이래 양국관계는 다방면에서 꾸준히 발전해 왔다"며 "작년 어려운 대외여건 속에서도 한국은 러시아의 10대 교역 대상국 중 하나이며, 러시아 극동 지역의 2위 교역 대상국 위치를 유지한 것은 매우 고무적"이라고 강조했다.

정 장관은 "현재 코로나19 국면에서 교류협력 여건이 쉽진 않지만, 이럴 때일수록 양국간 소통을 강화하고 인적교류의 활성화를 위해 긴밀히 협력해 나가야 할 것"이라고 말했다.

라브로프 장관은 "러시아와 한국이 공동노력을 해서 코로나19를 이겨낼 수 있다고 확신한다"며 "러시아 스푸트니크 백신의 위탁생산을 한국에서 하는 등 이 분야(코로나19 대응)에서는 한국과 러시아가 모범사례가 되고 있다"고 답했다.

그는 지난 30년동안 러시아와 한국 관계가 긍정적으로 발전해왔다고 평가하고 "이 모든 것을 보면 한국이 아태지역에서 러시아의 중요하고 잠재력이 큰 파트너국인 것을 알 수 있다"고 말했다.

또 라브로프 장관은 정상·총리 등 정상급 초청을 통해 야심찬 목표를 세울 수 있을 것이라며 "한반도 정세에 역점을 두면서 역내 또는 국제현안에 대한 의견을 교환할 것"이라고 덧붙였다.

두 장관은 회담을 마치고 난 뒤 논의 결과를 공동 기자회견에서 밝히고, 오찬을 함께할 예정이다.

