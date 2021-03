국내 물산업 매출 46.2조원…1년새 6.8%↑

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 2019년 기준 2019년 기준으로 국내 물산업 총 매출액이 46조2000억원으로 전년에 비해 6.8% 늘어난 것으로 나타났다. 이는 국내 총생산량(GDP)의 약 2.5%에 해당된다.

25일 환경부는 이 같은 내용을 담은 '물산업 통계보고서'를 26일 발간한다고 밝혔다.

물산업 통계보고서는 국내에서 물산업 활동을 영위하는 종사자 1인 이상의 사업체를 대상으로 2019년 1월1일부터 12월31일까지의 물산업 사업체 일반현황과 경영활동 등 18개 항목을 조사한 결과다.

2019년 기준 물산업으로 발생한 매출액은 46조2017억원으로 전년대비 6.8% 증가했다. 업종별 매출액은 '물산업 관련 제품 제조업'이 25조6715억원(55.6%)으로 가장 많았다. 이어 '물산업 관련 건설업'이 12조5843억원(27.2%)으로 조사됐다.

국내 물산업 사업체 수는 1만6540개로 전년 대비 1067개가 증가(6.9%)했다. 이는 국내 전체 사업체 수의 약 0.4% 수준이다.

물산업 분야 종사자 수는 전년 대비 9687명이 증가(5.3%)한 총 19만3480명으로 조사됐다.

해외진출 사업체는 총 313개로 전체 물기업 중 약 1.9%에 불과했다. 연구개발(R&D) 활동기업은 전체 물기업 중 약 16.3%로 추산돼 산업의 경쟁력을 높이기 위해서는 앞으로 물기업의 해외진출 및 연구개발 확대 등 관련 분야의 지원 필요성이 높은 것으로 조사됐다.

김동진 환경부 수자원정책국장은 "국내 물산업 진흥 및 물 기업의 해외 진출을 위해서는 물산업 일반현황과 현지의 물 시장 분석은 기본이자 필수요소"라며 "향후에도 스마트 물관리와 수열, 수상태양광 등 신산업 일자리가 지속적으로 확대되도록 노력하겠다"고 말했다.

