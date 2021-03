롯데免, 면세업계 첫 ESG 경영 선포 "全부문 ESG 가치 창출"

'가장 신뢰받는 여행 파트너' 비전 제시

'친환경 비닐' 100% 도입, 물류센터 內 태양광 발전설비 설치 등



[아시아경제 김유리 기자] 롯데면세점은 국내 면세업계 최초로 'ESG(환경·사회·지배구조) 가치추구 위원회'를 설립하고, ESG 경영 선포식을 가졌다고 25일 밝혔다. 위원장은 이갑 롯데면세점 대표가 맡았다.

전날 선포식에 참석한 이 대표는 "'가장 신뢰받는 여행 파트너'라는 ESG 경영 비전 아래 전 사업 부문에서 ESG 가치를 창출할 것"이라고 강조했다. 그는 "ESG 경영으로 지속가능한 성장을 실현하기 위해 고객, 사회와 같은 곳을 바라보며 상생, 협력의 자세로 나아갈 것"이라고 말했다.

롯데면세점은 이날 선포식에서 친환경 경영(E), 기업의 사회적 책임(S), 기업 경영 투명성 확대(G)를 위한 세분화된 실천 계획을 수립했다. 친환경 경영을 위해 'Duty 4 Earth'를 내세웠다. 면세점 영업에서 지구 환경 보호를 위해 실천할 수 있는 4가지 사업 분야 ▲면세품 인도장 ▲물류센터 ▲상품 ▲매장을 선정해 업계를 선도하는 친환경 경영을 선보인다는 계획이다.

면세품 인도 부분에서는 국내 면세업계의 고질병인 포장 비닐 처리 문제 해결에 앞장선다. 지난해 2월 업계 처음으로 생분해 소재 에어캡(뽁뽁이)을 선보인 롯데면세점은 내년까지 비닐쇼핑백에도 생분해 등 친환경 소재 도입을 100% 완료한다는 계획이다. 국내·외 롯데면세점 전 영업점에 친환경 종이쇼핑백을 확대 도입하는 등 비닐 사용 최소화에도 적극 나설 예정이다.

롯데면세점 물류센터에서는 탄소 배출 저감에 나선다. 롯데면세점은 인천 영종도에 위치한 통합물류센터에 태양광 발전설비를 연내 도입해 전기소비량을 67%까지 절감할 계획이다. 통합물류센터의 1톤 보세운송차량 전부를 내년까지 전기차로 전환하고 물류센터 내에 전기차 충전소를 설치할 예정이다.

롯데면세점은 '에코 브랜드' 발굴을 통한 친환경 가치 창출에도 나선다. 롯데면세점은 서울 월드타워점에 친환경 브랜드 존을 연내 오픈하고 이곳에 ESG 관련 인증을 취득했거나 친환경 소재를 활용해 제품을 만드는 브랜드를 입점시킬 계획이다. ESG를 추진하는 브랜드와의 양해각서(MOU) 체결을 통해 단독상품 기획 및 업사이클링 패키지 제작에도 나설 예정이다.

매장에서는 '인쇄물 디지털화'를 진행한다. 지난해 8월 인도장 지류교환권을 영수증과 통합시키고 SMS로 대체한 바 있는 롯데면세점은 지류교환권 외에도 매장에서 발행하는 영수증 및 기타 인쇄물에 대해 전자화 시스템을 도입해 2023년까지 기존 인쇄물량의 80% 가량을 감축한다는 계획이다.

롯데면세점은 ESG 경영 선포식을 기점으로 사회공헌 사업도 재정비한다. 새 사회공헌 슬로건으로 'LDF(Lotte Duty Free) Impact'를 내걸었다. 기업의 사회적 책임을 다해 사회에 긍정적인 영향력을 전달하겠다는 의지를 담았다. 롯데면세점은 지역 사회 및 소상공인과의 상생에 초점을 두고 다양한 프로젝트를 진행할 예정이다.

지역 사회를 위해서는 롯데면세점의 대표 사회공헌 사업인 '스타럽스(STARUPS)' 프로젝트가 이어진다. 롯데면세점이 2019년부터 진행해오고 있는 스타럽스는 지역 일자리 창출 및 관광 활성화를 위해 해당 지역의 청년 기업을 집중 육성하는 사회공헌 사업이다. 롯데면세점은 앞으로 2년간 5억원 규모의 지원금을 추가로 출현해 부산과 제주 지역의 청년기업 10곳을 지원할 계획이다. 롯데면세점은 사업비 지원 외에도 롯데면세점의 마케팅 노하우를 활용한 맞춤형 교육 등 1대 1 액셀러레이팅 또한 제공할 예정이다.

롯데면세점은 소상공인과 상생협력을 도모하기 위해 '치어럽스(CHEERUPS)' 프로젝트도 새롭게 선보인다. 올 하반기부터 음식점 30곳을 대상으로 밀키트 판매 및 홍보 지원 활동을 통해 소상공인에게 도움의 손길을 전한다. 친환경 포장 용기 및 커틀러리를 제공해 배달음식 쓰레기 문제 해결에도 함께 기여할 예정이다.

롯데면세점은 기업문화 차원의 '공정거래 자율준수 프로그램(CP) 내재화'를 통해 기업의 경제적 가치와 사회적 이익을 함께 달성한다는 계획이다. ▲자율준수관리자 이사회 선임 및 대표이사 CP 메시지 정례화 ▲CP 문화 확산을 위한 애플리케이션 기반 임직원 자율준수 소통 강화 ▲부서별·이슈별 맞춤형 공정거래 교육 실시 ▲현장점검 프로세스 개선을 통한 모니터링 강화 등을 진행해 보다 체계적인 법규준수 시스템을 구축할 예정이다.

한편 롯데면세점은 2019년 12월 내부 법규준수 시스템 구축에 대한 노력을 인정받아 공정거래위원회에서 평가하는 CP 등급평가에서 면세업계 최초로 A등급을 획득한 바 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr