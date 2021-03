두산모빌리티이노베이션-포스코SPS, 수소드론용 연료전지 경량화 기술 'UP'

[아시아경제 김혜원 기자] 두산모빌리티이노베이션(DMI)은 24일 포스코SPS와 업무협약(MOU)을 체결하고 수소드론용 연료전지에 들어갈 20μm 두께의 초극박 금속분리판 개발에 나선다고 25일 밝혔다. 금속분리판은 연료전지를 구성하는 핵심 부품 중 하나다.

포스코SPS는 포스코인터내셔널의 자회사로 정밀재 압연제품, 친환경차용 모터코어, 금속분리판 등을 생산하는 철강가공 전문 기업이다. 포스코SPS 측은 "자체 개발해 금속분리판에 사용되는 'Poss470FC' 소재는 ▲내식성 ▲전도성 ▲장기 내구성 ▲성능 균일성 등이 우수하고 도금 과정이 필요 없는 친환경적인 특징을 가지고 있다"고 설명했다.

수소드론과 같은 항공 모빌리티에 사용되는 연료전지는 경량화가 특히 중요하며 높은 수준의 기술력이 요구된다. DMI는 이미 50μm 금속분리판을 포스코SPS와 공동 개발해 드론용 수소연료전지 파워팩에 적용한 바 있다. 50μm 금속분리판은 현존하는 분리판 중 가장 얇은 제품이며, 수소자동차 연료전지에 들어가는 금속분리판(두께 80μm~100μm)의 절반 수준이다.

협력을 더욱 강화하기 위해 맺은 이번 협약을 통해 양사는 기존의 기술력에서 한 발 더 나아가 20μm금속분리판을 공동 개발하는 한편 카고드론·도심항공교통(UAM) 등 다양한 모빌리티 사업에 진출하는 기회를 모색하기로 했다. 20μm 금속분리판 개발이 완료되면 다양한 항공 모빌리티 분야 연료전지에 적용이 가능할 것으로 예상된다.

DMI 이두순 대표는 "금속분리판은 수소드론 1대에 약 450개가 들어가는 중요한 부품으로 DMI가 카고드론 등의 다양한 사업분야로 진출하기 위한 핵심 기술"이라며 "DMI가 보유한 설계 기술과 포스코SPS 소재가공기술의 시너지를 통해 다양한 모빌리티 분야에 적용할 수 있는 기술 및 제품 개발에 힘쓰겠다"고 말했다.

DMI는 지난 2월 중국 로봇 전문 기업인 중신중공업카이청인텔리전스와 수소로봇 공동개발 업무협약을 체결하며, 사업 영역을 확대하고 있다. 또한 50μm 금속분리판을 적용한 15kW 연료전지를 개발해 카고드론 사업에도 진출할 계획이다.

