뱅앤올룹슨 스피커 탑재한 안마의자 나온다

바디프랜드, 뱅앤올룹슨과 파트너십 체결

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 세계적인 오디오 기업 뱅앤올룹슨의 스피커를 탑재한 안마의자를 출시할 계획이라고 25일 밝혔다.

바디프랜드는 안마의자 제품을 통해 고품질의 사운드를 제공하고자 뱅앤올룹슨과 스피커 개발 협력 계약을 체결했다. 뱅앤올룹슨은 1925년 덴마크에서 설립된 고급 오디오 브랜드로, 100년에 가까운 기간 동안 오디오 기술의 경계를 넓히며 음향 혁신의 선두에 서 있는 회사다.

이번 파트너십을 통해 뱅앤올룹슨의 세계적 오디오 기술이 바디프랜드 안마의자에 장착된다. 엄선된 최고급 전원부, 오디오 보드, 스피커 시스템 등을 바디프랜드 스마트리빙R&D센터 오디오개발팀과 함께 안마의자 내 최적의 공간에 배치, 안마의자 사용 중 자연 그대로의 생생한 사운드를 감상할 수 있도록 했다.

양사 협업 첫 작품이자 CES 2021 혁신상을 수상한 안마의자 '퀀텀'은 올 상반기 출시를 앞두고 있다. 바디프랜드 스마트리빙R&D센터 오디오개발팀 팽종락 부장은 "각 분야를 선도하는 두 기업 간의 파트너십을 통해 개발된 퀀텀이 고객에게 새로운 가치를 전해줄 것이라 믿는다"고 했다.

