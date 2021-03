서울시, 위험물 불법 취급업체 불시단속…33개 업체 적발

3월 10일까지 74개소 단속결과 41건 위법 확인...입건 4건, 과태료 11건

소독용 에탄올, 디퓨져, 고체연료 등 생활 속 위험물 종류도 다양

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부가 생활 속 위험물 판매 업체를 불시단속하여 불법으로 저장하거나 취급한 33곳을 적발했다고 25일 밝혔다.

그간 서울소방재난본부는 주변에 쉽게 접할 수 있는 생활화학제품을 수거해 국립소방연구원에 의뢰한 후 위험물 해당여부를 판정했다. 판정 결과 소독용 알콜, 디퓨져, 고체연료, 차량 오일류 등 다양한 제품들이 위험물안전관리법에서 규정하는 위험물에 해당되는 것으로 확인됐다.

이에 서울소방재난본부는 지난 1월 26일부터 3월 10일까지 가스위험물안전팀과 119광역수사대로 구성된 단속팀을 꾸려 방향제, 캠핑용품, 건축자재, 차량 오일류 등 생활화학제품 판매 업체 74개소를 단속했다.

단속 결과 33개소의 업체에서 형사입건 4건, 과태료부과 11건 등 총 41건의 위법사항을 적발했다. 주요 위반사례로는 허가기준 이상 위험물을 적법한 시설 없이 저장?취급한 경우가 가장 많았고 그 외에 위험물 운반용기 표시위반, 소량위험물에 대한 서울시 조례 위반 등이 있었다.

최태영 서울소방재난본부장은 “요즘 생활화학제품의 판매 경로는 다양화 되고 있는 반면 위험성에 대한 올바른 인식은 부족한 실정”이라며 “생활화학제품의 화재 위험성에 대해 꾸준히 홍보하고 불법사항에 대해서는 지속적으로 단속할 것” 이라고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr