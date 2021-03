서울시 어린이집 4월 1일 일제 재개원 한다

작년 11월 휴원조치 129일 만…서울 전역 5228개 어린이집 정상운영

개원 전 모든 보육교직원 및 아동 가구당 1인 코로나19 선제검사 권고

[아시아경제 임철영 기자] 서울 전역 어린이집이 내달 1일부터 다시 문을 열고 일제히 정상 운영에 들어간다.

25일 서울시는 국공립·민간·직장 등 총 5228개 어린이집에 내린 휴원 조치를 해제한다고 밝혔다. 휴원 조치가 내려진 작년 11월 24일로부터 129일 만이다.

서울시는 어린이집 휴원 중에도 방역수칙 준수 하에 긴급돌봄을 실시해 등원율이 87%에 이르고 있는 만큼 강력한 방역수칙으로 감염위험은 최소화하면서 휴원 장기화로 가중되고 있는 보호자들의 보육부담을 완화한다는 계획이다.

서울시는 총 25만여 명에 이르는 어린이집 아동과 보육교직원의 안전을 위해 지난해 2월 25일 관내 전체 어린이집에 대해 선제적으로 휴원 조치를 내린 바 있다. 지난해 10월 19일 이후 코로나19 확산세가 다시 커지면서 11월 24일 다시 휴원 조치를 내렸다. 휴원 중에도 긴급보육 체제로 운영하면서 외부인 출입금지 원칙, 특별활동 금지, 어린이집 내 거리두기 유지 등 코로나19 확산방지에 역량을 집중, 집단감염을 최소화했다. 그러나 휴원 장기화로 정상적인 보육활동과 어린이집 운영에는 많은 제약이 있었다.

정상운영을 앞두고 서울시는 전체 어린이집에 개원 전 모든 보육교직원과 부모 등 재원 아동 가구당 1인이 선제검사를 받도록 권고했다. 서울시는 앞서 보육교직원 선제검사를 실시한 결과 검사대상자의 99.1%가 검사를 완료했으며 이중 15명의 무증상 확진자를 조기 발견했다. 지난 19일까지 부모 선제검사에서도 긴급보육 가정의 69%가 검사를 완료해 6명의 무증상 확진자를 조기에 발견했다.

아울러 보육현장의 목소리를 반영해 외부 전문강사를 통한 특별활동을 허용하되, 특별활동 강사는 반드시 선제검사를 받은 뒤 음성이 확인되면 어린이집에 방문하도록 조치했다. 특별활동에 사용되는 교재·교구는 소독을 철저히 하고, 개별 놀이 중심으로 하는 것을 원칙으로 했다. 특별활동 강사가 발열 등 이상징후 발생 시에는 해당 어린이집에 즉시 보고하고, 강사의 이동동선 상에 있는 어린이집에도 상황을 공유하도록 해 신속하게 대응할 수 있도록 했다.

어린이집에서 각 시간대별로 지켜야할 방역수칙을 명시한 ‘어린이집내 등원~하원 방역수칙표’도 만들어 배포했다. 방역소독기, 열화상카메라 등 16억 원 규모의 방역물품도 맞춤 지원했다. 2월 말부터는 현원 100인 이상 어린이집 213개소에 대해 방역수칙 준수사항을 점검하고 보육현장의 목소리를 직접 듣는 등 재개원 준비상황을 챙기고 있다.

송다영 서울시 여성가족정책실장은 "코로나 장기화로 휴원에 들어갔던 서울시내 어린이집이 129일 만에 전면 재개원하고 정상적인 보육활동을 재개한다"면서 "아이를 맡기는 보호자들이 개별 가정만큼이나 어린이집이 안전한 곳이라고 느낄 수 있도록 어린이집과 보호자의 유기적인 협력 하에 방역수칙 준수를 생활화해 나가겠다"고 말했다.

