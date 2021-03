백인 남성에 막대기로 반격한 중국계 할머니, 후원금 100만달러 전액 기부

"아시아, 태평양계 공동체에 전액 기부"

폭행당한 할머니, 건강 회복 중

"아시아계 미국인 사회에 기부" 거듭 강조

[아시아경제 김봉주 기자] 자신을 폭행한 백인 남성에 맞서 막대기로 반격한 중국계 할머니가 모금된 100만 달러(약 11억원)에 가까운 의료비를 전액 기부하겠다고 밝혀 눈길을 끌고 있다.

23일(미국시간) 피플지에 따르면, 의료비를 지불하기 위해 '고펀드미'(GoFundMe) 캠페인을 시작했던 샤오젠 시에(Xiao Zhen Xie·76)의 가족은 성명서를 통해 그들의 수정된 계획을 발표했다.

이들은 고펀드미를 통해 모은 모금액 전부를 아시아·태평양계(AAPI) 공동체에 기부하겠다는 입장이다.

앞서 지난17일 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 지역에서 시에 씨는 자택 인근을 산책하다 백인 남성 스티븐 젠킨스(39)로부터 아무 이유 없이 폭행을 당했다.

시에 씨는 건널목을 건너기 위해 신호등을 기다리다 "중국인!"이라고 외치며 다가온 젠킨스의 주먹에 얼굴을 가격당했다.

시에 씨는 얼굴을 맞고 주저앉았지만, 젠킨스가 다시 공격하려고 하자 주변에 떨어져 있던 나무막대기를 주워 들고 반격했다.

이후 구급대원과 경찰 등이 도착했고, 할머니의 공격에 당한 젠킨스는 입에 피를 뚝뚝 흘리면서 들것에 묶여 이송됐다.시에 씨는 젠킨스를 향해 광둥어로 "왜 나를 때렸느냐", "이 남자가 나를 때렸다"라고 소리치며 울었다.

시에 씨의 가족은 "아시아인을 향한 증오 범죄는 어제 오늘의 일이 아니다. 아시아 이민자들이 처음 미국에 도착한 뒤로 계속돼 왔다"면서 "하지만 신종 코로나바이러스 감염증 유행으로 증오 범죄는 놀라운 속도로 증가하고 있다"고 말했다.

이들은 "AAPI 공동체를 향한 증오는 우리 가족을 매우 화나고 슬프게 했다. 폭력과 증오로 AAPI 공동체는 피흘리고 있다. 공동체 일원으로서 우리는 더 이상 침묵할 수 없다"면서 "우리 가족은 AAPI 공동체의 회복을 돕고, 인종차별에 맞서기 위해 고펀드미로 모은 기금 전액을 기부할 계획이다"라고 밝혔다.

이들은 폭행을 당한 할머니 시에의 건강에 대해서도 언급했다.

손자인 존 첸은 "어제와 오늘 할머니를 방문했는데, 그녀의 정신적, 육체적 건강이 전반적으로 좋아졌다"면서 "할머니의 눈은 더 이상 뜰 수 없을 정도로 부풀어 있지 않다. 그녀의 기분도 한결 좋아졌고, 긍정적이어졌다"고 말했다.

이어 "할머니는 우리가 인종차별에 맞서 필요하다면 죽을 때까지 싸워야 한다고 말했다"면서 "그녀는 고펀드미에서 조성된 모든 기금을 아시아계 미국인 사회에 다시 기부할 것을 거듭 강조했다"고 전했다 .

한편 25일(한국시간) 오전 2시40분 현재 이들의 고펀드미는 94만 달러 이상을 모금했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr