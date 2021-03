[공직자재산공개] 서정협 서울시장 권한대행 재산 61억 6349만원…4.4억↑

[아시아경제 임철영 기자] 서정협 서울시장 권한대행이 일년새 4억 4000만원 이상 증가한 61억 6349만 5000원의 재산을 신고했다. 배우자와 자녀의 재산을 합한 수치로 본인과 배우자가 보유한 아파트의 실거래가격이 3억원 이상 뛰었다.

25일 관보를 통해 공개된 재산공개대상자 정기 재산변동사항에 따르면 서 권한대행은 본인과 장남 명의의 울산광역시 소재 임야에 대해 전년 대비 908만 5000원 늘어난 3억 4172만 1000원을 신고했다.

본인과 배우자 명의의 서울 강남구 압구정동 아파트와 경기도 성남시 분당구 오피스텔 등에 대해서는 3억 1114만 70000원 늘어난 36억 2516만 6000원을 신고했다.

아울러 예금 등 금융재산은 1억 4000만원 이상 늘어난 12억 9299만원을 신고했다. 본인의 예금과 보험은 2억 7200여만원, 배우자 명의의 예금은 8억 2100여만원으로 늘었다.

본인과 가족이 보유하고 있는 우리은행조건부자본증권 등 회사채는 일년새 2000만원 이상 감소한 11억 3100여만원을 신고했다. 채무는 동일했고 부모의 재산상황은 고지를 거부했다.

정부공직자윤리위원회는 서 권한대행을 포함해 재산공개대상자 1885명에 대한 정기 재산변동사항 신고내역을 이날 관보를 통해 공개했다. 재산공개 내역은 대한민국 전자관보 누리집에서 확인할 수 있다.

올해 정부공직자윤리위원회 관할 재산공개대상자의 신고재산 평균은 14억 1297만 원으로 집계됐고 종전 대비 1억 3112만원 증가했다.

