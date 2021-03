[아시아경제 이기민 기자] 수소 에너지 제품 전시 행사인 '수소모빌리티+쇼'가 코로나19 여파로 예정보다 두달 연기된 9월 초 개최된다.

수소모빌리티+쇼 조직위원회는 애초 7월 6일 경기도 고양 킨텍스에서 열릴 예정인 행사를 9월 초로 연기했다고 24일 밝혔다.

조직위는 코로나19의 여파가 지속되고 있는 현 상황에서 글로벌 주요 업체들의 안정적인 참가를 유도하고, 전시기간 내 관람객과 바이어 안전 확보를 위해 전시일정 조정이 불가피했다는 설명했다.

지난해 처음으로 개최된 수소모빌리티+쇼는 코로나19 여파에도 불구하고 성황리에 진행됐다.올해는 현대자동차그룹, 포스코그룹 등이 전사적으로 참가하고, 참가업체수 및 신청면적이 확대됐다.

이에 조직위는 지난해보다 5000㎡ 넓은 약 1만3000㎡의 전시 면적을 확보하고, 참가 기업과 관련 기관·단체 등에 행사 일정을 개별 통지할 계획이다.

