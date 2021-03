한전사장, 기초과학연구원장, 한국보건의료연구원장, 한국정보화진흥원장, 한국영상자료원장 재산 상위권

[아시아경제 류정민 기자] 한국전력 김종갑 사장이 165억3122만원의 재산을 신고해 공직유관단체 인사 가운데 가장 재산이 많은 것으로 집계됐다.

25일 정부공직자윤리위원회에 따르면 김종갑 사장의 재산은 28억143만원이 늘어난 165억3122만원이었다.

노도영 기초과학연구원장은 140억5241만원, 한광협 한국보건의료연구원장은 115억3593만원, 문용식 한국정보화진흥원장은 115억825만원, 주진숙 한국영상자료원장은 101억3615만원의 재산을 신고했다.

