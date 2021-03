[공직자재산공개] 윤석열 前 검찰총장, 중앙부처 공무원 재산 5위

69억원 재산 신고, 2억2500만원 재산 늘어나…중앙부처 재산 1위는 최기영 과기정통부 장관

[아시아경제 류정민 기자] 윤석열 전 검찰총장은 지난해 12월31일을 기준으로 재산을 신고한 중앙부처 고위 공직자 가운데 다섯 번째로 재산이 많은 것으로 조사됐다.

25일 정부공직자윤리위원회에 따르면 중앙부처 공무원 중 재산이 가장 많은 인물 중 5위는 윤 전 총장이었다. 윤 전 총장은 69억978만원의 재산을 신고했다. 재산 증가액은 2억2590만원에 달한다.

윤 전 총장의 재산은 예금이 53억4547만원으로 대부분을 차지했다. 특히 배우자의 예금이 50억원을 넘었다. 배우자 명의의 서울 서초구 아크로비스타 복합건물은 13억500만원으로 신고했다. 토지는 경기도 양평군 강상면 일대에 임야와 대지, 창고용지 등 2억5931만원을 신고했다.

한편 중앙부처 공무원 가운데 가장 많은 재산을 신고한 이는 최기영 과학기술정보통신부 장관으로 재산 총액은 119억3166만원에 달했다. 이밖에 김경선 여성가족부 차관, 이강섭 법제처장 등도 각각 100억원이 넘는 재산을 신고했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr