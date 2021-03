화이자, 코로나19 알약 치료제 임상1상 돌입

[아시아경제 조현의 기자] 미국 제약사 화이자가 코로나19 알약 치료제 개발을 위해 임상시험에 돌입했다.

23일(현지시간) 포브스, 블룸버그통신 등에 따르면 화이자는 미국에서 코로나19 치료를 위한 경구용 항바이러스제 'PF-07321332'의 임상 1상 시험을 시작했다.

이 치료물질은 감염 초기 환자 대상으로 사용될 예정이다. 블룸버그통신은 "'프로테아제'라는 효소를 억제해 바이러스가 인체 내 세포에서 자기복제를 하지 못하도록 한다"며 "감염 초기 환자가 복용하면 중증으로 발전하는 것을 막을 수 있다"고 설명했다.

화이자는 오는 4월 6일 춘계 미국화학학회(ACS) 행사에서 PF-07321332에 대한 자세한 내용을 공개할 예정이다. 화이자는 "경구용 항바이러스제가 임상 전 연구에서 코로나19를 상대로 강력한 항바이러스 활동을 보여줬다"고 말했다.

화이자 외에도 현재 다국적 제약사 머크와 로슈 등도 경구용 항바이러스제를 개발 중이다.

미카엘 돌스텐 화이자 최고과학책임자(CSO)는 "코로나19 대유행에 대처하려면 백신을 통한 예방과 감염자에 대한 치료가 둘 다 필요하다"고 했다. 그러면서 "코로나19가 변형되고 계속 전 세계에 영향을 미치고 있다는 점을 고려하면 지금은 물론 대유행 이후에도 치료 옵션을 갖는 게 필수적"이라고 강조했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr