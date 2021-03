중랑구 유치원생 대상 봉화산 배나무 분양

25~26일 유치원과 어린이집 대상 봉화산 배나무 분양...봉화산 자연체험공원 배나무 225그루를 기관 당 1그루씩 배정

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 25일부터 26일까지 지역 내 유치원과 어린이집을 대상으로 봉화산 자연체험공원(신내동 산 127-9번지 일대)의 배나무 225그루를 분양한다.

지역 유아들에게 도심 속에서 배나무를 키우는 소중한 자연체험학습의 장으로 펼쳐질 올해 배나무 분양은 기관 당 1그루의 나무가 배정, 정원 30명을 초과하는 기관에 한해 30명 당 1그루를 추가 신청할 수 있다.

참여를 원하는 지역 내 유치원과 어린이집에서는 접수기간에 중랑구청 홈페이지의 구민참여 란을 통해 신청할 수 있으며, 분양자 선정은 30일 발표된다. 매년 분양 후 개최하던 분양행사는 코로나19 확산 방지를 위해 생략된다.

특히 배나무 분양과 함께 배꽃 관찰, 열매 옷 입혀주기, 가을 곤충 만나기 등 월별로 시기에 맞는 과수원체험교실 프로그램이 운영, 유아들이 배꽃이 피고 열매가 자라는 과정을 직접 보고 느낄 수 있는 것은 물론 배 수확의 즐거움까지 체험할 수 있다.

올해로 6회째를 맞는 배나무 분양은 지난해는 66개 기관에서 107그루를 분양받는 등 매년 참여를 희망하는 기관들의 문의가 잇따르는 구의 인기 체험 프로그램이다.

류경기 중랑구청장은 “도심 속 배나무 과수원체험교실을 통해 아이들이 자연과 함께 성장할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 아이들이 자연을 배우고 자연의 소중함을 느낄 수 있는 다양한 자연 체험 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.

