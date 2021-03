양천구, 외국인 건축 근로자 선제검사 위한 선별진료소 운영

23일 코로나 19 취약 중·소형 공사장 외국인 근로자 등 130여 명 선제검사...목동, 신정동 지역의 7개 공사장 사전 협의 거쳐

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 최근 건축 공사장 내 코로나 19 집단 감염을 예방하기 위해 지역내 중·소형 공사장에 찾아가는 선별진료소를 운영, 외국인 근로자 등 130여 명에게 코로나 19 선제검사를 했다.

구는 그동안 지역내 건축 공사장 근로자들에 대해 선제검사를 적극 독려해왔으나 일용직 및 외국인 근로자가 많은 중·소형 공사장은 선제검사가 원활히 진행되기 어려웠다.

특히, 불법체류 외국인 근로자는 신분 노출 및 격리비용의 부담 등을 이유로 선제검사를 회피하거나 참여의지가 없어 자칫 건축공사장이 대규모 감염으로 이어질 수 있는 위험 요인으로 지적된 바 있다.

이에 구는 잠재적 위험지역인 중·소형 건축공사장을 대상으로 서울시의 ‘찾아가는 선별진료소’ 지원을 받아 22일 오전 목동의 한 건축공사 현장의 장소협조를 받아 외국인 근로자 등 약 130여 명을 대상으로 코로나 19 선제검사를 했다.

이번에 실시한 ‘찾아가는 선별진료소’는 신정동 및 목동 지역의 7개 공사현장의 현장소장(대리인)과 사전 협의를 거쳐 개별 공사 진행을 조절, 공사장 별로 검사시간을 달리해 이동 동선과 현장 대기시간을 최소화하는 등 철저한 사전준비를 거쳐 진행됐다.

김수영 양천구청장은 “이번 선제검사에 참여한 건축공사장 이외의 외국인 근로자도 선제검사를 받을 수 있도록 공사관계자를 독려, 코로나 19 감염병 예방과 구민의 안전을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

