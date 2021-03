롯데마트, 토마토 특화존…"19가지 품목 한자리에"

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 19가지 품목의 토마토를 한자리에 선보이는 '토마토 특화존'을 운영한다고 24일 밝혔다.

롯데마트는 고객들이 손쉽게 원하는 종류의 토마토를 선택할 수 있도록 패키지 겉면에 스티커를 부착했다. 당도와 산도, 식감, 과즙 정도를 총 3단계로 나누어 고객이 원하는 당도와 식감에 맞춰 토마토를 선택할 수 있게 했다.

롯데마트는 오는 25일부터 31일까지 ‘토마토 페스티벌’을 진행한다. 대표 상품으로 단 3개월만 맛 볼 수 있는 대저 짭짤이 토마토(500g), 꼭지가 없어 간편한 고당도 신품종인 스위텔 토마토(500g), 알록달록한 색깔이 특징인 장성 유기중 농부의 칵테일 토마토(1kg) 등이 있다.

롯데마트 관계자는 “색감과 품종이 다양한 토마토를 한자리에 모아 고객들에게 소개하는 자리를 마련하게 됐다”며 “롯데마트에 방문하셔서 맛은 물론 시각적인 즐거움까지 제공할 수 있는 다양한 품종의 토마토를 만나보시기 바란다”고 말했다.

