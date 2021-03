이마트, 국내산 민물장어 50% 할인…역대 최저가 수준

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 해양수산부와 손잡고 오는 25일부터 31일까지 신세계포인트 회원을 대상으로 국내산 ‘대물 손질 민물장어’를 50% 할인해 판매한다고 24일 밝혔다. 행사 가격은 100g당 3490원으로, 역대 최저가 수준이다.

이번에 선보이는 민물장어는 장어 중 으뜸으로 치는 토종 ‘자포니카’ 품종으로, 껍질이 얇고 쫄깃쫄깃한 식감이 특징이다. 중량은 손질 후 마리당 330g~550g 내외로, 기존에 운영하던 장어(150~200g)의 2배에 달한다.

이마트는 3개월간의 사전 준비과정을 거쳐 전남 화순, 영암, 영광 등지에서 총 20톤의 민물장어를 공수했다. 이번 행사는 코로나19로 장어 수요가 감소해 어려움을 겪는 어가를 돕기 위해 기획됐다.

한국해양수산개발원 수산업관측센터(KMI)에 따르면 지난달 기준 극동산 민물장어(1㎏·3마리)의 산지 가격은 2만1300원으로, 작년 2월보다 37.4% 하락했다. 도매가격(1㎏·3마리) 역시 지난해보다 39.2% 낮은 2만4700원을 기록했다. 지난달 기준 양식장에 있는 민물장어는 평년 대비 13.6% 많은 1억2220만 마리로 집계됐다.

이마트 관계자는 “이번 소비촉진 행사를 통해 장어 물량 적체 현상을 해소하고, 어려움에 처한 장어 양식 어가의 판로 확대에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

