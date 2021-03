파우치 "아스트라제네카 백신 효능 발표 완전하지 않아"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 앤서니 파우치 미국 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장이 아스트라제네카(AZ)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신의 효능을 공개한 발표 내용이 완전치 않다고 말했다.

파우치 소장은 23일(현지시간) ABC 방송의 '굿모닝 아메리카'와의 인터뷰에서 아스트라제네카 백신에 대해 "아주 좋은 것 같다"라면서도 "이 회사의 임상시험 자료를 보면 꽤 좋지만, 이 자료로 만든 언론 보도문이 완전히 정확지는 않았다"라고 설명했다.

아스트라제네카는 하루 전 자사 백신이 미국에서 진행한 임상 3상 시험에서 코로나19 예방에 79%의 효능을 보였다고 발표했다.

이에 대해 파우치 소장은 "임상시험 결과를 평가하는 독립기관인 미국 데이터·안전모니터링위원회(DSMB)가 아스트라제네카의 언론 발표를 본 뒤 임상 자료가 다소 시간이 지나고 약간 오해를 부를 수 있다고 느꼈다"라고 덧붙였다.

또 아스트라제네카가 언론 보도문의 내용이 맞는다는 점이 확실하다는 것을 보이기 위해 DSMB에 정확한 자료를 제출해야 한다고 강조했다.

NIAID는 DSMB에서 "아스트라제네카가 발표한 임상시험 초기 자료에 우려를 표한다"라는 내용을 통보받았다고 23일 밝혔다.

NIAID는 "날짜가 지난 정보가 포함되면 백신의 효능(efficacy) 자료를 온전히 볼 수 없다고 DSMB가 우려했다"라고 설명했다.

