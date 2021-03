[아시아경제 임춘한 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 310,000 전일대비 7,000 등락률 -2.21% 거래량 205,225 전일가 317,000 2021.03.23 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼 "전사 ESG체제 갖춰 경쟁력↑"[주간전략] 고개 든 시장금리.. N자형 성장 대비하라[클릭 e종목]롯데케미칼, 실적 서프라이즈 궤도 진입 '목표주가↑' close 은 23일 석유화학 제품 생산 및 판매 업체 현대케미칼의 주식 2400만주를 1200억원에 추가 취득한다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr