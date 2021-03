[아시아경제 임춘한 기자] 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 33,100 전일대비 350 등락률 +1.07% 거래량 384,211 전일가 32,750 2021.03.23 15:30 장마감 관련기사 "미래 먹거리는 바이오" … 롯데, 엔지켐생명과 손잡나[특징주]엔지켐생명과학, 롯데 투자 기대감에 급등세[e공시 눈에 띄네]코스피-3일 close 는 오는 24일 오전 9시 10분 국내 기관투자자를 대상으로 경영 현황에 대한 이해증진을 위한 기업설명회(IR)를 개최한다고 23일 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr