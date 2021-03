스위스, 화이자·모더나 이어 J&J 백신 승인

[아시아경제 이창환 기자] 스위스가 22일(현지시간) 미국 제약사 존슨앤드존슨(J&J)이 개발한 코로나19 백신을 승인했다.

스위스의 의약품 규제당국인 스위스메딕은 이날 "얀센(J&J의 유럽 자회사)이 2020년 12월7일 승인을 위해 신청서를 제출했다"며 "모든 제출 서류를 주의 깊게 검토한 후 얀센의 코로나19 백신을 임시로 허가했다"고 밝혔다.

이어 "제출된 연구 자료에 따르면 접종한 지 14일 이후 64.2%(18∼64세)에서 82.4%(65세 이상)의 효능 비율이 나타났다"며 "브라질과 남아프리카공화국에서 보고된 변이에 대해서도 긍정적인 효과가 입증됐다"고 설명했다.

다만 임상 시험에서 가장 자주 기록된 부작용은 두통과 피로, 주사 부위의 통증, 메스꺼움이라고 덧붙였다.

스위스에서 화이자와 모더나 백신은 이미 승인됐으며, 아스트라제네카의 신청서는 아직 검토 중이라고 스위스메딕은 전했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr