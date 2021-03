국민의힘 유의동·오신환 등 여의도 모 카페서 6인 모임 '논란'

[아시아경제 임춘한 기자] 유의동 국민의힘 의원·오신환 전 국민의힘 의원, 이준석 전 미래통합당 최고위원 등 5인 이상 집함금지를 어겼다는 논란이 일고 있다.

이들을 포함한 6인은 23일 여의도 카페 '하우스'에서 테이블과 소파에 앉아 대화를 나눴다. 하우스는 오 전 의원이 이사장을 맡은 협동조합 방식의 카페다.

이 전 최고위원은 이날 페이스북에서 "저는 1m 이상 떨어진 소파에 앉아 있는 3인 일행이었고, 제가 따로 커피를 계산한 영수증도 있다"며 "완전히 떨어진 자리에서 대화하고 있었다"고 해명했다. 그는 자신이 앉았던 소파와 테이블이 다소 떨어져 있는 사진도 함께 공유했다.

이 전 최고위원은 "소파와 테이블에 각각 따로 온 3명이 앉아서 도합 6명이라고 하면 저는 여의도에서 어딜 가도 앉기가 힘들다"며 "앞으로 더 주의하겠다"고 덧붙였다.

이 전 최고위원은 지난 2일 용산의 한 식당에서 뒤늦게 합류한 장경태 더불어민주당 의원 등과 5인 모임을 했다가 "죄송하고 반성한다"고 사과한 바 있다.

