"발 왜 밟아!" 20대男, 50대 얼굴에 100회 주먹질…'살인미수' 적용

경찰 "살해 의도 있었다고 판단"

[아시아경제 김봉주 기자] 발을 밟았는데 사과를 하지 않는다며 같은 병동에 입원한 50대를 마구 폭행한 20대가 경찰에 붙잡혔다.

23일 전북 임실경찰서에 따르면, 경찰은 이날 살인미수 혐의로 A씨(22)에 대해 구속영장을 신청했다.

A씨는 지난 8일 저녁8시께 임실군 한 요양병원 복도에서 B씨(52)의 얼굴 등을 주먹으로 폭행한 혐의를 받는다.

A씨는 "발을 밟은 뒤 사과를 안 한다"며 1분30여초간 B씨의 얼굴을 100대가량 때린 것으로 파악됐다.

두 사람은 이 병원의 같은 병동에 입원한 환자인 것으로 조사됐다.

A씨는 자신의 폭행으로 B씨가 의식을 잃은 뒤에도 계속해서 폭행했다.

B씨는 폭행으로 전치 12주의 상처를 입었다.

경찰 측은 "A씨가 살해 의도를 가지고 범행한 것으로 판단했다"면서 "추가 조사를 마무리하는 대로 검찰에 송치할 예정"이라고 전했다.

