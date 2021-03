[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 경남 김해시 도시개발사업 예정지에 부동산 투기가 이뤄진 정황을 포착하고 강제수사에 착수했다.

경남경찰청 부동산투기사범 전담수사팀은 23일 오후 모 금융기관과 피의자 A씨 사무실, 주거지 등 3개소에 대한 압수수색에 나섰다.

A씨는 공무원 신분은 아닌 것으로 전해졌다. 경찰은 압수물 분석을 통해 불법 행위가 있었는지 살펴볼 방침이다.

경찰 관계자는 "확보한 자료를 토대로 법과 원칙에 따라 신속하고 엄정하게 수사하겠다"며 "세부 내용에 대해서는 수사 중인 사안이라 알려드리기 어렵다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr