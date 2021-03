KCC글라스, 디자인 경쟁력 강화 나서…'비센티 퍼니처' 리뉴얼

[아시아경제 이준형 기자] KCC글라스는 가구 표면 마감용 필름 '비센티 퍼니처'를 리뉴얼해 새롭게 출시했다고 23일 밝혔다.

비센티 퍼니처는 가구 표면에 부착하는 필름이다. 자연의 질감과 고급스러운 색감을 더해 가구의 가치를 높이고 고급스러운 공간 연출이 가능해졌다는 게 회사 측의 설명이다. 온도 및 습도 변화와 오염 등에 강해 가구 원형을 오랜 기간 보존해줘 가구 내구성도 높여준다. 신발장, 붙박이장은 물론 주방용 가구에도 사용할 수 있다.

안전성도 갖췄다. 비센티 퍼니처는 가구에서 발생하는 발암성 물질인 폼알데하이드 등에 대한 차단력이 우수하다. 환경부 공인 환경마크(환경표지인증)와 한국공기청정협회의 친환경 건축자재(HB) 인증을 획득해 제품의 안전성도 입증했다.

디자인과 색상을 추가하며 총 129종의 색상과 디자인을 구성해 소비자가 선택할 수 있는 폭도 넓혔다. 특히 최근 인기를 끌고 있는 대리석과 석재 디자인을 강화했고 표면 엠보 디자인도 다양화해 고급스러운 느낌을 더했다.

KCC글라스 관계자는 "고급스럽고 다채로운 공간 연출을 가능하게 한 이번 리뉴얼로 다양한 고객의 취향을 만족시키겠다"면서 "앞으로도 디자인 경쟁력을 지속적으로 강화하기 위해 노력할 계획"이라고 밝혔다.

