롯데홈쇼핑, 건강식품 상품 집중 편성…20·30대 공략

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 23일 20·30대의 건강식품 구매가 급증하고 이너뷰티·면역 강화 제품 등 구매 품목이 다양화됨에 따라 단독 상품들을 집중 편성한다고 밝혔다.

롯데홈쇼핑은 유명 제약회사와 연계한 고품질 건강식품을 단독 론칭하는 등 기존 TV홈쇼핑에서 판매하지 않은 제품들을 연이어 선보인다.

오는 25일 최유라쇼에서는 독일 프리미엄 비타민으로 총 10가지 비타민, 8가지 미네랄이 함유된 액상과 정제 2중 복합 제형 제품인 오쏘몰 이뮨을 단독 판매한다. 30일에는 한국인의 가장 부족한 영양소 1위에 꼽히는 칼슘을 업계 최초 액상타입으로 선보인다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “코로나19로 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 건강식품 수요는 물론 상품군과 연령대도 다양화되고 있는 추세”라며 “빅데이터를 기반으로 고객 성별, 연령대별 선호도가 높고, 적합한 상품들을 분석해 고품질 합리적 가격의 단독 상품들을 지속적으로 확대하고, 품목 또한 다양화해 나갈 예정”이라고 말했다.

