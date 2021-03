[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주신세계 본관 8층 가전매장에서는 감각적인 디자인과 뛰어난 성능으로 사랑받는 발뮤다 공기청정기를 선보이고 있다. 이달 말까지 신제품 BALMUDA The Pure 74만9000원 제품을 20만 원 할인 판매한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr