[아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회가 SK텔레콤에 대한 제재 절차에 착수했다. SK텔레콤이 음원 플랫폼인 멜론을 운영하는 계열사를 부당하게 지원했다는 혐의다.

23일 업계에 따르면 공정위는 SKT가 멜론을 운영하는 계열사인 로엔엔터테인먼트를 부당지원한 혐의에 관한 심사보고서를 SKT에 보냈다. 공정위는 조만간 전원회의에서 제재 수준을 결정할 예정이다.

과거 SKT는 자사 스마트폰 요금제를 이용하는 고객에게 멜론 무료이용 또는 할인 혜택을 줬다. 로엔엔터테인먼트는 대신 SKT로부터 수수료를 받았는데, 이때 SKT가 수수료를 과다하게 지급하는 방식으로 회사를 지원한 것으로 알려졌다.

로엔엔터테인먼트가 2016년 1월 카카오에 매각되면서 2019년 SKT는 기존에 고객에게 제공하던 멜론 요금제 할인 서비스를 종료했다.

