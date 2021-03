SK스토아, '펜트하우스 굿즈' 단독 출시

24일 모바일 라이브 통해 '펜트하우스 굿즈' 한정 판매

'심수련 엣지 타월', '헤라팰리스 자수 타월' 등 선보여

[아시아경제 김유리 기자] SK스토아는 SBS 드라마 '펜트하우스' 공식 인테리어 굿즈를 자사 온라인 몰에서 단독 판매한다고 23일 밝혔다.

펜트하우스 인테리어 굿즈는 총 3가지다. 펜트하우스 여주인공 3인의 특징을 닮은 '디퓨저'와 펜트하우스 마크가 들어가 있는 '헤라팰리스 자수 타월', 극 중 심수련이 사용한 일명 '심수련 엣지 타월'이다. 해당 제품들은 드라마 속에서 노출되며 관심을 모았던 소품이기도 하다.

디퓨저는 19년 된 향기 전문 기업 코코도르와 협업해 여주인공 3인의 특징을 살린 트와일라잇(천서진 향), 에스텔라(심수련 향), 퓨어코튼(오윤희 향) 기획했다. 국제향료협회(IFRA)에서 인증한 향으로 유해물질 불검출 테스트 및 안정성 검사를 완료했다.

'헤라팰리스 자수 타월'과 '심수련 엣지 타월' 역시 브랜드 캐롤라인샤사와 손잡고 고급스러운 소재와 흔히 볼 수 없는 디자인으로 구성했다.

SK스토아는 펜트하우스 공식 굿즈 단독 론칭을 기념해 24일 오후 7시부터 약 한 시간 동안 유튜브 겟TV채널에서 진행하는 '겟썸띵라이브' 방송을 통해 디퓨저와 타월을 판매한다. 실제 펜트하우스 천서진 방으로 나오는 스튜디오에서 라이브 방송을 진행할 예정이다.

해당 굿즈는 SK스토아 몰과 모바일 라이브를 통해 구입할 수 있다. 여주인공 향 3종과 코코도르 베스트 향 3종을 담은 펜트하우스 디퓨저(6종) 세트는 24일에만 2만9900원에 판매한다. 헤라팰리스 자수 타월(3종)은 3만9900원, 심수련 엣지 타월(5종)은 6만9900원에 구입할 수 있다. SK스토아 30% 적립금 혜택(24일 오전 10시~25일 오전 10시)도 제공한다.

신양균 SK스토아 DT그룹장은 "앞으로도 프로그램 색깔에 어울리는 다양한 단독 기획 제품들을 지속해서 선보이며 '굿즈 맛집 SK스토아'로 자리매김 할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

