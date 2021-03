신한금융, 亞 금융사 최초 VBA 가입…ESG사업 속도낸다

[아시아경제 이광호 기자]한금융그룹은 23일 아시아 금융사 최초로 ESG(환경·사회·지배구조) 화폐 가치 측정 글로벌 표준 모델을 개발하는 글로벌 기업 연합인 'VBA(Value Balancing Alliance)'에 가입했다고 밝혔다.

VBA는 2019년 8월 출범한 화폐화 기반 사회적 가치 측정 표준을 개발하는 글로벌 민간협의체로 올해 3월 현재 독일의 바스프 한국의 SK그룹, 스위스의 노바티스 등 18개의 글로벌 기업들이 회원사로 활동하고 있다.

또한 VBA는 향후 경제협력개발기구(OECD), 유럽연합(EU) 녹색회계프로젝트 등 글로벌 ESG 정책 기준에 적용할 수 있는 가치 측정 표준 모델을 개발하는 것을 목표로 경제협력개발기구로부터 정책 자문을 받고 있다. 측정 모델 개발을 위해 미국 하버드( 및 영국 옥스포드 등 세계 유수의 대학들과도 협력 중이다.

신한금융은 지난해 글로벌 금융사 최초로 사회적 가치의 측정 모델인 신한 사회적 가치측정 체계(SVMF)를 개발, ESG 활동에 대한 가치를 측정하고 사회적 가치가 높은 ESG 활동을 선별하고 있다. 특히 최근에는 신성장 산업분야 및 일자리 창출 기업에 대한 금융지원 대상을 선정하는데 사회적 가치측정 체계를 적극 활용 중이다.

신한금융은 VBA 가입을 통해 ESG 측정 글로벌 표준 모델 개발에 함께 참여할 예정이다. 또 다양한 산업 분야의 ESG 리딩 기업들이 가지고 있는 사회적 가치측정 관련 노하우를 사회적 가치측정 체계에 접목해 더욱 고도화 할 계획이다.

신한금융 관계자는 "VBA를 통해 글로벌 리딩 기업들과 함께 글로벌 표준 개발에 참여하고 사회적 가치 측정 체계를 고도화 하는 등 그룹의 ESG사업을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

