KT 구현모號, 스튜디오지니 출범…"2년 내 1000개 IP 확보"

디지코 전환 이끌 콘트롤타워

KT 스튜디오지니 청사진 공개

OTT 공세 속 소규모 제작사와 공생

플랫폼 넘는 '메타플랫폼'으로

"미디어는 디지털 플랫폼 기업(디지코·Digico) KT의 가장 강력한 성장 엔진이다."(구현모 KT 대표)

구현모 KT 대표의 핵심 전략인 '디지코 전환'을 이끌 콘트롤타워 KT 스튜디오지니의 청사진이 공개됐다. KT 그룹 내 콘텐츠 플랫폼의 유기적 연결을 주도하는 KT 스튜디오지니를 중심으로 2년 내 원천 지식재산권(IP) 1000개 이상 보유를 단기 목표로 내걸었다. 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 공세 속 소외된 소규모 제작사들과 공생하며 K-콘텐츠 제작 생태계도 구축한다.

◆대형 라이브러리 구축= KT 스튜디오지니는 23일 오전 기자간담회에서 2023년 말까지 원천 IP 1000개 이상, 드라마 IP 100개 이상의 콘텐츠 라이브러리를 구축할 방침이라고 밝혔다. 이미 준비에 들어간 첫 작품은 올해 3분기 공개될 예정이다.

KT 스튜디오지니의 진두지휘 아래 9개 콘텐츠 계열사들이 힘을 합쳐 플랫폼 이상의 '메타플랫폼'을 만든다. 첫 타자인 웹툰·웹소설 IP 전문 자회사인 스토리위즈가 원천 IP를 발굴하면 KT 스토리위즈가 이를 활용해 드라마, 영화, 예능 등 영상 콘텐츠를 제작한다. 실시간 채널인 스카이티브이(skyTV)와 올레tv, 스카이라이프 등에서 1·2차 판권을 유통한다. 이후 OTT 플랫폼인 KT H와 Seezn(시즌) 등을 통해 국내외 후속 판권 유통이 이뤄진다. 지니뮤직은 부가가치 창출에 집중한다.

해외 자본의 국내 콘텐츠 침투에 맞서 국내 자본도 적극 유치한다. IP 펀드를 조성하고 100억원 이상을 투자해 스토리위즈의 원천 IP 확보와 개발에 속도를 낸다. 30여개 타이틀의 오리지널 콘텐츠를 제작하고 핵심 경쟁력인 텐트폴(핵심 대작) 드라마도 만든다.

국내 창작자들과 콘텐츠 성공과 재투자의 선순환 체계도 만든다. KT 스튜디오지니가 추구하는 '위드 KT' 생태계도 '연결'을 핵심 가치로 하며 개방과 공유, 육성 등 세가지 측면의 콘텐츠 협력 구조다. 흥행에 성공한 바 있는 제작사 10여곳을 비롯해 중소 제작사 10여곳과 개방적 구조의 협력을 추진 중이다.

◆국민기업 KT, 한국 제작 생태계와 공생= KT가 한국 창작 생태계의 발전과 공생에 주목한 배경에는 '국민기업'이라는 책임감이 있다. KT의 플랫폼 경쟁력과 1300만 고객 빅데이터를 바탕으로 한국의 제작 생태계 안정에 일조한다는 의미다. 구현모 대표 역시 작년 3월 취임일성으로 "KT를 국민들이 가장 필요로 하는 국민기업으로 만들겠다"고 강조한 바 있다.

시장에서는 불확실한 콘텐츠 시장에서 중국 등 해외 대형 자본의 침투력이 높아진 데 우려를 표하고 있다. 국내 편의점에서 고등학생이 훠궈 식사를 하는 장면이나 한자로 표시된 중국식 비빔밥을 먹는 등 간접광고(PPL) 논란이 대표적이다. 해외 대형 OTT 기업들과 접촉이 어려운 중소 제작사들의 입지가 더 좁아졌다.

KT 스튜디오지니는 콘텐츠 흥행에 따른 성공 과실도 제작자와 나눠 선순환 생태계를 구축한다. 김철연 KT 스튜디오지니 공동대표는 "KT는 성공 여부를 가늠하기 어려운 콘텐츠 산업에서 제작자들이 창작에만 전념할 수 있는 환경을 제공하고 누구보다도 안정적으로 콘텐츠 비즈니스를 영위할 수 있는 회사"라고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr