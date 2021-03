한수원, 중기 스마트공장 사후관리 지원…최대 1000만원

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국수력원자력은 중소벤처기업진흥공단과 23일 경남 진주 중진공 본사 대회의실에서 '중소벤처기업 스마트공장 사후관리 지원을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약을 통해 두 기관은 스마트공장 설비 고장 및 결함에 대한 복구와 개선 지원으로 스마트공장의 활용도, 효율성 제고를 돕는 등 중소기업 경쟁력을 높이는데 힘을 모으기로 했다. 이와 함께 중진공 지원사업도 연계해 지원한다.

특히 한수원은 중진공의 스마트공장 사후관리 사업에 신청해 선정된 한수원 유자격공급사 등 협력소기업의 기업 분담금을 지원해 기업 부담을 낮출 계획이다. 긴급복구형(사업비 1000만원)의 경우 기업분담금의 80%인 최대 400만원까지, 성장연계형(사업비 4000만원)은 기업 분담금의 50%인 최대 1000만원까지 지원한다.

공영택 한수원 기획본부장은 "스마트공장 구축 후 활용에 어려움을 겪는 한수원 협력 중소기업들에 이번 스마트공장 사후관리 사업이 시의성 있는 지원책이 될 것"이라며 "중소기업 동반성장을 선도해 온 한수원과 중진공 양 공공기관이 민간과 상생협력하는 또 다른 모범사례로 만들어 나가겠다"고 전했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr