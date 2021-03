[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 노후 건설기계 엔진교체 비용을 전액 지원한다.

시는 이달 24일부터 신청을 접수해 총 250대의 노후 건설기계 엔진교체를 지원한다고 23일 밝혔다.

지원대상은 대전에 사용 본거지를 둔 엔진 배기가스 기준 Tier1 이하의 노후 엔진이 탑재된 노후 지게차 및 굴착기다.

신청은 장치 제작사와 엔진교체 가능여부를 협의한 후 제작사를 통해 시에 지원 승인을 받은 후 엔진을 교체 순서로 진행하면 된다.

시는 이 사업에 예산 41억원을 투입할 계획이다.

제작사 명단 등 기타 자세한 내용은 시 홈페이지 공고문에서 확인할 수 있다.

이원천 시 미세먼지대응과장은 “노후 건설기계 엔진교체 지원사업은 배출가스 저감을 위해 추진된다”며 “지역 내 미세먼지 저감을 위해 건설기계 소유자의 적극적인 관심과 참여를 당부한다”고 말했다.

