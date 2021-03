[종합] "아빠가 거지라 똥차" 막말 논란 맥라렌 차주, 결국 사과

[아시아경제 강주희 기자] 부산 해운대의 한 도로에서 맥라렌 차량 운전자로부터 막말·욕설을 듣고 보복 운전을 당했다는 주장이 제기된 가운데, 해당 맥라렌 차주가 결국 피해 차량 운전자에게 사과했다.

앞서 22일 한 온라인 커뮤니티에는 '부산 해운대 갑질 맥라렌'이란 제목의 글이 올라왔다. 해당 글에서 작성자 A 씨는 지난 13일 오후 7시께 아이 셋과 함께 귀가하던 중 슈퍼카 차량 주인과 시비가 붙었고 갑질을 당했다고 주장했다.

A 씨에 따르면, 맥라렌 차량은 골목길에서 갑자기 빠른 속도로 급정차하며 끼어들었고 이후 A 씨 차량을 향해 욕설을 했다.

A 씨는 "신호가 바뀌어 앞으로 진행하려는 순간 맥라렌 차주가 '똥차가 어디서 끼어드느냐' '사회의 암적인 존재' 등 입에 담지 못할 욕을 계속 내뱉었다"며 "선루프 사이로 얼굴을 들이밀고 아이들에게 '얘들아, 너희 아버지 거지다. 그래서 이런 똥차나 타는 거다. 평생 이런 똥차나 타라'고 반복해서 욕설을 퍼붓고 돌아갔다"고 주장했다.

해당 글이 논란이 되자, 맥라렌 차주 B 씨는 이날 반박 글을 게시했다. B 씨는 "제 차량이 빠른 속도로 굉음을 울리며 급정차하며 끼어들었다는데 이는 사실이 아니며 천천히 진입했다"면서 "A 씨가 먼저 욕을 해서 저도 감정조절이 안 돼 같이 욕을 하게 됐다. '애들 있는 거 보고 참고 있다. 애가 뭘 보고 배우겠냐. 그러니까 거지처럼 사는 거다'라고 말한 게 자극적으로 와전된 것 같다"고 해명했다.

이후 A 씨는 당시 상황이 담긴 사진을 공개하는 등 재반박에 나섰다. 공개된 사진에는 스포츠카 차량 모습과 해당 차량 차주가 A씨 차량으로 다가와 몸을 숙이고 있는 모습 등이 담겼다.

B 씨의 행동을 질타하는 여론이 더욱 확산하자 B 씨는 결국 이날 사과문을 올리고 사과했다. B 씨는 "잘못의 경중에 있어 제 잘못이 많이 크고 잘못된 거라 깨우쳐주셔서 감사하다"며 "어젯밤부터 우리 가족 모두 단 1분도 눈붙이지 않고 제 잘못에 대한 생각, 제 잘못된 처신에 대한 생각을 많이 했다"고 말했다.

이어 "어린아이들에게 상처를 입혀야겠다는 그런 고의적인 나쁜 생각은 하지 않았고 제가 화난다는 그 짧은 생각 하나로 가족분들에게 씻을 수 없는 상처를 준 것 같아 정말 죄송스럽다"며 "모든 처벌은 달게 받겠다"고 했다.

한편, A 씨는 해운대경찰서를 찾아 협박 등 혐의로 B 씨를 고소한 상태다.

