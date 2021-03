"그래, 나 한잔했소!"…주치의 음주수술로 열달 품은 아들 잃었다" 靑청원

병원 측 "청원, 사실과 달라"

경찰, 의료사고 감정 의뢰

[아시아경제 김봉주 기자] 산부인과 의사의 음주 수술로 아기를 잃게 됐다며 의사를 처벌해 달라는 국민청원이 올라왔다.

21일 청와대 국민청원 게시판에는 '열 달 품은 제 아들을 죽인 살인자 의사와 병원을 처벌해 주세요. 주치의의 음주 수술로 뱃속 아기를 잃은 엄마입니다'라는 제목의 청원글이 올라왔다.

청원인은 "저는 5개월 된 딸아이를 둔 엄마다. 제가 앞으로 말씀드릴 이런 일이 없었다면 전 5개월 된 딸과 아들을 둔 쌍둥이 엄마였을 것"이라며 글을 시작했다.

글에 따르면, 청원인은 쌍둥이 출산에 능숙한 의사가 있다는 병원으로 알려진 산부인과에 다니게 됐다.

의사 B씨가 임신 과정 진료를 담당한 주치의였는데, 36주 1일 차에 진통 없이 양수가 터져 오전 7시께 남편과 함께 병원으로 향했다.

당시 주치의였던 B씨가 휴진이라 당직의인 C가 청원인을 진료했다.

청원인은 "C씨가 저를 진료했는데, 쌍둥이 상태가 너무 좋으니 자연분만을 할 정도라며 웃고 나갔다"고 전했다.

그러던 중 청원인은 '주치의 B씨가 제왕절개수술을 집도해주겠다며 오후 4시까지 오기로 했다'는 말을 전해들었다.

청원인은 "간호사들도 아기들이 아무 이상 없으니 맘 편히 기다리면 된다고 했다"고 말했다.

청원인은 "갑자기 저녁 9시, 분주해지는 간호사들의 모습과 함께 당직의 C씨가 제게 오더니 아기의 심장박동이 잘 확인되지 않는다면서 아무렇지도 않게 '아들은 태어나도 가망이 없겠는데?'라고 말하고 방을 나갔다"고 적었다.

그는 "그 이야기를 듣고 정신을 잃었고 응급 제왕절개 수술을 받았지만 제 아들은 죽었다고 들었다. 아들의 얼굴은 보지 못했다"고 전했다.

이어 "당시 주치의 B가 코를 찌를 듯한 술 냄새를 풍기며 급히 수술실에 들어갔다고 하더라. 수술이 끝나고 비틀거리며 나오는 주치의를 현장에서 경찰이 음주측정을 해보니 만취 상태였다"고 전했다.

청원인은 "경찰관에게 '멀리 지방에서 라이딩을 하고 여흥으로 술을 먹었다'면서 '그래요, 한잔 했습니다!'라고 당당하게 말하는 (주치의의) 모습에 할 말을 잃었다"며 분노했다.

청원인은 "정상적인 상황도 아니고 한 아이의 심장 박동이 잘 확인되지 않는 응급상황에서 술이 가득 취해 수술방에 들어온 주치의는 저의 아들을 죽여도 상관없다, 아니 죽이고자 생각하고 수술방에 들어온 살인자였다. 주치의 B가 올 때까지 빈둥거리며 태연하게 병동을 서성이던 당직의 C도 우리 귀한 아들을 살인한 공범"이라고 썼다.

청원인은 사건 이후 병원 측의 무책임한 대응에 대해서도 분통을 터트렸다.

그는 "병원 구조상 당직의 C씨는 페이닥터라 수술할 수 없어 주치의 B를 기다리다가 수술이 늦어진 것일 뿐이라고 했다"면서 "출산이 예정과 다르게 진행될 수 있다는 점을 병원이 제일 잘 알고 있을 텐데 당직의를 근무시켜 놓고, 엄연히 산부인과 전문의인데도 페이닥터라 수술을 못 한다니. 병원 임직원 모두 우리 아들을 살인한 행위에 가담한 방조범"이라고 적었다.

이어 "그들은 칼을 든 살인마다. 또 다른 피해자가 발생하지 않도록 주치의 B씨, 당직의 C씨의 의사면허를 당장 박탈하고 살인죄에 상응한 처벌을 받게 해주기 바란다"고 호소했다.

해당 병원 관계자는 "사실이 아니다"라며 부인했다. 병원 측은 청원 내용이 사실과 다르다고 판단, 바로잡을 대책을 논의하고 있다. 인터넷 게시글 삭제 가처분 신청 등 법적조치도 염두에 둔 것으로 전해졌다.

해당 사안과 관련해 경찰은 관련자 진술과 의료 차트 등을 토대로 대한의사협회 등에 의료사고 감정을 의뢰하는 등 수사에 착수했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr