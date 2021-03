최태원 회장, 작년 SK하이닉스 보수 30억…"급여 반납 이행 중"

[아시아경제 김흥순 기자] 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 4,500 등락률 -1.80% 거래량 227,781 전일가 250,500 2021.03.22 15:30 장마감 관련기사 최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원SK 투자 中농식품기업, 자회사 IPO 추진…지분가치 'UP' close 그룹 회장이 지난해 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 138,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,727,719 전일가 138,000 2021.03.22 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 주가 13만 9000원.. 전일대비 0.72%이석희 SK하이닉스 사장 "플랫폼 혁신 시 낸드플래시 600단 적층 가능"이석희 SK하이닉스 사장 "5년 내 데이터센터 두배 늘고 반도체 수요 ↑" close 로부터 보수로 30억원을 받은 가운데 지난달부터 약속대로 회사 구성원을 위해 급여를 받지 않고 있다.

22일 SK하이닉스가 공시한 2020년 사업보고서에 따르면 최 회장은 지난해 SK하이닉스에서 급여 25억원과 상여 5억원 등 총 30억원을 받았다. 앞서 그는 지난달 1일 구성원을 위해 급여를 반납하겠다고 공언했다.

당초 지난해 보수를 내놓는 방안을 검토했으나 절차상 문제가 복잡해 향후 지급되는 급여를 받지 않는 방안을 택한 것으로 알려졌다. SK하이닉스는 "(최 회장이)구성원에게 약속한 급여 반납을 이행 중"이라며 "조성된 기금은 노사협의를 통해 소통 문화 증진과 구성원 복지 향상에 사용할 예정"이라고 밝혔다.

SK하이닉스에서 지난해 가장 많은 보수를 받은 이는 차진석 전 SK하이닉스 부사장이다. 그는 급여 5억2900만원, 상여 4억9400만원, 퇴직소득 21억1100만원, 기타 근로소득 200만원 등 모두 31억3600만원을 수령했다. 홍성주 전 부사장은 지난해 퇴직소득 18억3800만원을 포함해 총 29억7300만원을 받았다.

이 밖에 박성욱 부회장은 급여 12억원, 상여 13억9400만원, 기타 근로소득 500만원을 합쳐 총 25억9900만원을 수령했고 이석희 사장은 급여 12억원, 상여 12억2300만원, 기타 근로소득 400만원 등 총 24억2700만원을 보수로 받았다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr