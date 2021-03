이사회서 자유투어 주식 1200만주 전량 매각 결의

[아시아경제 김지희 기자] 국내 여행업계 2위 모두투어가 자회사 자유투어 매각에 나섰다. 인수 6년 만에 매각이다.

22일 업계에 따르면 모두투어는 지난 5일 이사회를 열고 보유한 자유투어 주식 1200만주를 전량 매각할 것을 결의했다. 앞서 모두투어는 2015년 63억원에 자유투어를 인수했다.

이번 매각 결정은 지난해 코로나19 사태로 촉발된 관광 시장 불황 때문으로 보인다. 감사보고서에 따르면 모두투어의 지난해 매출액은 전년 대비 81.6% 급감한 연결 기준 548억원이다. 영업손실도 212억원을 기록하며 적자 전환했다.

모두투어는 연내 자유투어 매각을 마무리한다는 계획이다. 하지만 업계에서는 올해도 코로나19로 인한 관광 침체가 이어지고 있는 만큼 자유투어 매각이 실현될 가능성은 높지 않을 것으로 전망하고 있다.

