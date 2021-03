5번 레인·밤의 교실·우주로 가는 계단 … 올해 기장사람들은 어떤 책을?

부산 기장군, ‘올해의 책’ 온라인투표 진행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘코로나’로 지친 심신, 책 읽고 가장 마음을 움직인 책에 한 표 어때요?

부산 기장군은 23일부터 4월 30일까지 기장군민을 대상으로 ‘기장군 올해의 책’을 뽑기 위해 온라인투표를 진행한다.

‘기장군 올해의 책’은 기장 사회가 한 권의 책을 함께 읽고 참여하는 독서생활화 운동이다. ‘기장 어린이 책과 만나다: 한 도시, 한 책 읽기’의 하나로 진행되는 사업이다. 올해는 코로나19 확산 방지를 위해 온라인 투표가 진행된다.

기장군은 지난 2월부터 문학상 수상 및 독서관련 기관 추천 도서를 대상으로 사서의 검토를 거쳤다. 이어 학계와 아동문학가, 독서회장 등으로 구성된 올해의 책 선정단이 심의했다. 선정단은 3권의 어린이도서 후보를 선정했다.

후보도서는 ▲5번 레인(은소홀/문학동네) ▲우주로 가는 계단(전수경/창비) ▲밤의 교실(김규아/샘터사) 등이다.

기장군 관내 공공도서관 홈페이지에서 투표할 수 있다. 후보도서 중 읽고 싶은 책 1권을 선택하면 된다. 올해의 책이 최종 선정되면 해당 도서를 중심으로 작가와의 만남, 독후감 공모전 등 다양한 독서진흥프로그램을 추진할 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr