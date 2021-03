[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 화훼농가를 돕기 위해 다음달 30일까지 '사랑의 마음, 꽃으로 전하세요' 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 이벤트는 농협은행 영업점에서 적립식 펀드에 최소 10만원 이상 가입하고 자동이체(매월 10만원 이상)를 11개월 이상 등록한 고객을 대상으로 총 600명을 추첨하여 꽃다발 배송 쿠폰을 지급한다. 당첨자는 5월초 문자메시지를 통해 개별 통보할 예정이다.

신용인 WM사업부 부장은 “가정의 달 5월을 맞아 농협은행의 펀드 가입고객들이 꽃다발 선물을 통해 이웃에 따뜻함을 전하고, 꽃 소비 촉진을 통해 어려움을 겪는 화훼농가를 돕기 위해 이번 이벤트를 기획했다”고 말했다.

