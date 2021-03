[아시아경제 지연진 기자] 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 116,600 전일대비 1,400 등락률 +1.22% 거래량 453,095 전일가 115,200 2021.03.22 15:30 장마감 관련기사 K바이오 잇따른 기술수출…兆단위 '잭팟' 녹십자랩셀, 작년 4Q 영업익 13억…전년比 흑자전환녹십자랩셀, 주당 100원 현금배당 결정 close 은 자연살해세포의 제조방법과 관련한 특허권을 취득했다고 22일 공시했다.

해당 특허는 자연살해세포 'NK(Natural Killer)'의 제조방법에 관한 것으로, CD3 양성 세포가 제거된 말초혈액 단핵구와 지지세포를 함께 증식시키고 말초혈 단핵구가 특정 누적 분열 횟수에 도달하는 시점에 지지세포로 재자극하는 것을 특징으로 하는 NK 세포의 제조방법에 관한 것이다.

또 생물반응기(Bio-reactor)를 이용해 적절한 배양 조건 하에서 NK 세포를 배양하는 것을 특징으로 하는 NK 세포의 제조방법도 포함됐다.

