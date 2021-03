축구 국가대표 친선경기도 '쿠팡플레이'로 본다

25일 한일전 A매치 경기 생중계

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 동영상 스트리밍 서비스 쿠팡플레이에서 대한민국 국가대표 축구경기를 라이브로 중계한다고 22일 밝혔다.

최근 프리미어리그 토트넘 홋스퍼의 경기 생중계를 시작한 쿠팡플레이는 25일 오후 7시20분에 시작되는 한일전 경기 중계를 확정했다. 일본 요코하마 닛산 스타디움에서 치뤄지는 이번 경기는 10년만에 성사된 한국과 일본 간의 A매치 경기인 만큼 많은 축구팬들의 관심이 집중되고 있다.

쿠팡플레이는 이어 6월부터 국내에서 치뤄질 월드컵 아시아 지역 2차 예선 경기도 생중계한다. 6월 3일 대한민국 대 투르크메니스탄전, 11일 대한민국 대 북한전, 15일 대한민국 대 레바논전 등 한국 홈 경기들을 쿠팡플레이를 통해 시청할 수 있다.

또한 쿠팡플레이는 이달부터 삼성과 LG 스마트TV 전용 앱을 출시하고 모바일 기기와의 연결도 지원하고 있다. 모바일로 편리하게 경기를 시청할 수 있을 뿐 아니라 큰 TV 화면으로 가족, 친구들과 다 함께 경기를 즐기며 태극전사들을 응원할 수 있다.

김성한 쿠팡플레이 총괄 디렉터는 "쿠팡 와우 회원들이 내 손 안의 쿠팡플레이로 국가대표 축구경기를 시청할 수 있도록 생중계 프로그램을 확장하게 됐다"면서 "앞으로도 쿠팡플레이는 더욱 다양한 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 말했다.

