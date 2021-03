서울시, 친환경 수소차 29일부터 본격 보급… 차 값 절반 지원

7000만원 가량 수소자동차 반값에 구매…국·시비 구매보조금 3350만원 지원

개별소비세·지방교육세·취득세 등 최대 660만원 세제혜택

고속도로 통행료·공영주차장 주차료·50% 감면, 남산터널 혼잡통행료 면제 등 혜택

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 29일부터 수소차 보조금 접수에 들어간다. 전기차와 더불어 친환경차 대중화를 통해 서울 도심 미세먼지를 저감하고 온실가스를 감축하겠다는 계획이다.

22일 서울시에 따르면 시는 수소차 구매보조금 예산 290억원을 투입하고 민간보급 863대 중 1차분 388대 물량에 대해 환경부 저공해차 구매보조금 지원시스템을 통해 보조금 신청을 받는다.

올해 수소차 보급은 877대로 충전인프라 확충과 연계하여 단계적으로 보급할 계획이다. 시·구·시 산하기관 공공차는 올해부터 새롭게 구매하는 차량 100%(승용차)를 친환경차량으로 의무 도입하기로 한 가운데, 올해 시·자치구에 14대를 보급한다. 민간보급 물량 863대에 대해서는 수소 충전소 수용능력을 고려해 단계적으로 보급할 계획으로 1차에는388대, 2차는 475대다.

올해는 배출가스 5등급 차량을 폐차 후 수소차로 대체 구매하는 자, 장애인, 국가유공자, 독립유공자, 기초생활수급자, 다자녀가구, 생애 최초 차량 구매자에게 수소차 보조금 지원 물량의 10%를 우선순위 대상으로 보급한다.

수소차 구매보조금 이외에도 최대 660만원의 세제 감면, 공영주차장 주차요금 및 고속도로 통행료 감면, 남산터널 혼잡통행료 면제 등 다양한 혜택도 제공한다. 또한 위장전입 등 부정 수급을 방지하기 위해 의무운행기간(2년) 미준수 시 보조금을 환수하는 등 자격조건과 의무사항을 강화해 보조금 집행의 투명성을 확보할 계획이다.

수소차 보급과 관련한 자세한 사항은 통합콜센터, 환경부 저공해차 통합누리집에서 확인할 수 있다. 특히 수소충전소 전용 앱(APP) 하이케어에서는 서울뿐만 아니라 전국에 있는 수소충전소 현황을 확인할 수 있어 수소차 운행에 편리한 실시간 정보도 얻을 수 있다.

이동률 서울시 기후변화대응과장은 “서울지역 초미세먼지 배출원 중 37%, 온실가스 배출원의 19%가 수송(교통) 부문인 만큼, 서울시는 친환경차(전기·수소) 확대 보급으로 대기질 개선 및 온실가스 감축을 위해 노력하고 있다”며 “수소차 충전 인프라를 지속적으로 확충해 시민들이 더욱 편리하게 수소차를 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr