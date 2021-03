CJ오쇼핑, 중소기업 상생 홍보 캠페인 1주년 책자 발간

[아시아경제 임춘한 기자] CJ오쇼핑은 22일 협력사와의 상생 스토리를 담은 책자를 발간한다고 밝혔다. CJ오쇼핑이 진행한 중소기업 홍보 지원 캠페인 ‘소중한 이야기’에 지난해 참가한 10개 기업의 연혁, 기업소개, 대표 제품을 책 한 권에 담았다.

CJ오쇼핑은 중소기업 협력사를 지원하자는 취지에서 지난해 3월부터 1년간 소중한 이야기 캠페인을 진행했다. 소중한 이야기는 소(小)상공인과 중(中)소기업의 이야기를 들려드린다는 의미로, CJ오쇼핑의 소중한 파트너를 소개한다는 뜻도 담고 있다.

이 캠페인은 상품 개발과 생산 역량은 뛰어나지만 대외 인지도가 부족한 기업에게 도움을 주기 위해 다양한 매체로 홍보했다. 회사 대표 제품 광고물을 제작해 신문광고 및 TV CF로 노출했고, 기업 성장 과정을 자세히 소개해주는 CEO인터뷰는 언론 매체를 통해 소개했다. 블로그, 유튜브 등의 디지털 콘텐츠도 제작해 CJ오쇼핑 기업 공식 채널에 게재했다.

CJ오쇼핑은 올해 3월엔 소중한 이야기 시즌 2를 시작했다. 협력사 선호도가 높은 신문 지면 광고, CJ오쇼핑 기업블로그 콘텐츠 외에 온라인 홍보에 효과적인 기업 대표 상품 보도자료 배포까지 추가로 진행할 예정이다. 첫 협력사는 CJ오쇼핑 단독 골프웨어 브랜드 장 미쉘 바스키아 제조사 씨앤에프다.

CJ오쇼핑 관계자는 “소중한 이야기는 중소기업이 실질적으로 필요해 하는 기업 홍보 분야를 지원한 업계 첫 상생 홍보 캠페인이라는 점에서 뜻 깊다”며 “협력사의 인지도 제고와 성장을 이끌어 낼 수 있는 상생 프로그램을 지속적으로 발굴해 육성할 계획”이라고 말했다.

