공무원 UCC이어 '웹 드라마'까지 … '청렴도 상승' 목맨 경주시

경주시립극단, 5부작 웹드라마 '경주우먼' 제작 … 5월 SNS 공개

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 국가권익위원회 '청렴도 평가'에서 만년 꼴찌를 벗어나지 못하다가 지난해 반전 계기를 마련한 경북 경주시가 직원 UCC에 이어 홍보 영상물 '웹 드라마'를 촬영하는 등 '청렴 문화' 확산에 주력하고 있다.

21일 경주시에 따르면 경주시립극단은 이번달까지 '경주우먼'이라는 제목으로 편당 7~8분씩 5부작 '웹 드라마'를 촬영하고 있다. 이 드라마는 이웃을 보듬는 한 여성 공무원의 이야기를 통해 '착한 것은 약하지 않다'라는 청렴 메시지를 담는다.

이 웹 드라마는 5월 경주시 유튜브 등 SNS를 통해 공개될 예정이다. 시나리오는 김한길 경주시립극단 예술감독이 맡았고, 배우들은 대부분 극단 단원들로 구성됐다.

김 극단 감독은 "2015년 전북독립영화제 대상을 수상한 작품인 '짐작보다 따뜻하게'를 제작한 이상민 총괄감독을 영입하는 등 영상의 완성도를 위해 최선을 다하고 있으니 기대하셔도 좋다"고 전했다.

경주시 관계자는 "코로나로 더욱 각박해질 수 있는 상황에서 주변 이웃을 돌아보는 따뜻한 이야기를 온택트(ontact)로 상영함으로써, 코로나블루를 극복하는 온기가 지역사회에 퍼져나가면 좋겠다"고 했다.

한편 경주시(시장 주낙영)는 지난 1월 시무식 때 '청렴韓人' 교재를 전 직원에게 필독 도서로 배부하는 한편 이번 달에는 '청렴'을 주제로 시청 직원들이 직접 제작한 다큐멘터리 형식 UCC 영상물을 공개하는 등 '청렴도 문화' 정착에 주력하고 있다.

경주시는 국민권익위원회 청렴도 평가에서 지난 2017년부터 2019년까지 3년 연속 5등급인 최하위 평가를 받았다가 2020년에는 2단계 상승했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr