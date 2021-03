정주영 현대그룹 명예회장 옛 청운동 자택 공개

[아시아경제 이기민 기자] 아산 정주영 현대그룹 명예회장의 타계 20주기를 맞아 옛 청운동 자택 내부가 공개됐다.

현대자동차그룹은 정주영 창업주의 서울 종로구 청운동 자택 사진을 21일 공개했다. 이곳에서는 20주기를 하루 앞둔 지난 20일 정주영 명예회장의 제사가 치러졌다. 제주인 정의선 현대차그룹 회장을 비롯해 정몽준 아산재단 이사장과 정몽윤 현대해상 회장, 정몽일 현대기업금융 대표이사, 현정은 현대그룹 회장 등이 참석했다.

청운동 자택은 정주영 명예회장이 38년간 살았던 곳으로 정몽구 현대차그룹 명예회장에 이어 지난 2019년 장손인 정의선 현대차그룹 회장이 물려 받았다.

사진 속 자택에는 정주영 명예회장과 그의 부인 변중석 여사의 영정이 걸려 있다. 한켠에는 정주영 명예회장의 어머니 한성실 여사의 영정도 자리하고 있다.

자택 마당에서 바라본 바위에는 ‘양산동천(陽山洞天)’과 ‘남거유거(南渠幽居)'라는 글귀가 새겨져 있다. 양산동천은 '인왕산의 양지쪽으로 볕이 잘 들고, 신선이 살 만큼 경치가 아름다운 곳'이라는 뜻이다. 남거유거는 '남거(南渠) 장호진(1856~1929년)이 유거하는 집'으로 풀이된다.

