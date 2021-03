KOTRA, 22~29일 온라인 '월드잡 토크 콘서트' 개최

고용부·산업인력공단과 공동

5월 열릴 '화상면접 주간' 사전 행사

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)가 고용노동부, 한국산업인력공단과 22~29일 온라인으로 '2021 월드잡 토크 콘서트'를 개최한다.

21일 KOTRA에 따르면 이번 행사는 오는 5월 열리는 '2021 상반기 화상면접 주간(옛 글로벌 일자리대전)'과 연계한 사전행사다. 월드잡 토크 콘서트는 취업 준비생이 선배들의 해외취업 노하우를 직접 듣는 '선배와의 라이브 토크'와 기업담당자를 만나 일자리 정보를 얻는 '인사담당자와의 라이브 토크'로 구성된다.

선배와의 라이브 토크에서는 구직자의 관심도가 높은 6개 국가 취업자가 자신의 해외취업 경험과 현지 근로환경을 실시간 화상 시스템을 통해 전달한다. 22일에는 말레이시아와 일본, 베트남, 23일에는 캐나다와 미국, 싱가포르 등으로 나눠서 운영한다.

인사 담당자와의 라이브 토크에서는 2021년 상반기 해외취업 화상면접 주간 참여 기업의 대표·인사담당자 등 관계자가 본인 회사와 채용정보를 소개한다. 24일 일본과 독일기업 6개사 25일에는 일본과 싱가포르 3개사, 26일에는 일본 5개사, 29일에는 일본과 홍콩 3개사 등 17개사가 일정별로 참여한다.

한편 2021 월드잡 토크 콘서트 참가를 희망하는 구직자는 개별행사 2일 전까지 월드잡플러스 누리집에서 신청할 수 있다. KOTRA는 참가 신청자에 한해 화상 시스템 접속 방법을 안내할 예정이다.

