집꾸미기 열풍에…한샘, 롯데백화점과 손잡고 부천·울산점 오픈

[아시아경제 김보경 기자] 인테리어 전문기업 한샘이 롯데백화점과 손잡고 전국 백화점으로 유통망을 확대한다.

한샘은 오는 25일 '한샘리하우스 롯데백화점 부천중동점', 26일에는 '한샘디자인파크 롯데백화점 울산점'을 순차적으로 오픈한다고 21일 밝혔다. 한샘과 롯데백화점은 올해 부천과 울산점을 필두로 수도권과 부산·경남, 호남 등 전국에 걸쳐 매장을 확대해 나갈 계획이다.

양사는 "집꾸미기에 대한 관심 증가로 리빙 분야가 유통 업계의 새로운 '킬러 콘텐츠'로 떠오르고 있다"면서 "백화점도 리빙 컨텐츠를 전략 상품군으로 확대해 나가며 협업에 나서게 됐다"고 밝혔다.

한샘리하우스 롯데백화점 부천중동점은 경기도 부천 중동에 위치한 롯데백화점 중동점 5층에 1256㎡(380평) 규모의 리모델링 전문 전시장으로 꾸몄다.

매장 내에는 한샘의 리모델링 상품 '리하우스 스타일패키지'의 '모던브라운(Modern Brown)' '모던화이트3(Modern White3)' '모던크림&블랙(Modern Cream&Black)' 세 가지 스타일의 모델하우스가 선보인다.

실제 아파트를 옮겨놓은 듯한 모델하우스에서 최신 인테리어가 적용된 거실과 부엌, 욕실, 안방 등 집 공간을 직접 체험해볼 수 있다.

롯데백화점 울산점 지하 1층에는 3471㎡(1050평) 규모로 한샘의 생활용품과 가구, 리모델링 등 홈 인테리어에 필요한 모든 것을 만나볼 수 있는 한샘디자인파크가 문을 연다.

이곳은 디지털 서비스를 접목한 체험형 토탈 홈 인테리어 매장으로 꾸며진다. 한샘의 가구·리모델링 패키지로 공사한 아파트를 가상현실로 구현한 VR체험존으로 만나볼 수 있다.

김종훈 한샘 통합마케팅팀 이사는 "집꾸미기의 관심 증대로 고객들은 다양한 유통 채널에서 한샘의 인테리어 솔루션을 만나길 원하고 있다"며 "전국의 백화점과 복합쇼핑몰, 대형마트, 가전전문 매장 등으로 고객과의 접점을 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr