이마트, 주방용품 행사 실시…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 31일까지 대대적인 주방용품 행사에 나선다고 21일 밝혔다.

코렐 식기 단품 전품목은 신세계포인트 회원 인증 시 30% 할인 판매하며, 루미낙 식기 전품목은 30%, 코멕스 보관용기 10종은 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 테팔, 해피콜, 조셉조셉 등 유명 조리 용품도 20~30% 에누리된 가격에 판매한다.

최근 3월 개학과 봄맞이 집 단장으로 인한 식기, 조리용품, 물통, 수저 등의 수요가 급증하고 있다. 이마트에서는 이달 1일부터 18일까지 주방용품 매출이 지난해 보다 20% 증가했다.

이마트 관계자는 “코로나19로 주부들이 주방에서 보내는 시간이 길어지며 식기, 조리용품에 대한 교체 수요가 증가하고 있다”며 “학교 등교가 시작되면서 감염병 예방을 위해 개인 물통, 수저 등을 휴대하는 수요가 높아지며 관련 매출도 급증하고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr