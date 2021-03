"POSCO, 가파른 실적 개선 기대...목표가 46% 상향"

[아시아경제 박지환 기자] 교보증권은 20일 POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 288,500 전일대비 7,000 등락률 -2.37% 거래량 742,847 전일가 295,500 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 회장님들 연봉 보니…포스코, 그린수소 역량 확보 위한 기술개발 및 사업 협력 본격 추진포스코, 전문역량 활용해 중소기업 맞춤형 지원 나서 close 에 대해 올해 가파른 실적 개선이 기대된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 종전 24만원에서 35만원으로 45.8% 상향 조정했다.

백광제 교보증권 연구원은 "최근 주가는 전년 하반기 기대보다 빠른 실적 개선, 중국 경기 회복 등 전방산업 호조와 최근 판가 인상에 힘입은 실적 개선 기대감으로 가파른 주가 상승을 보이고 있다"고 평가했다.

향후 확인되는 실적 개선 정도에 따른 목표주가 추가 상향 여지 또한 충분히 있다는 분석이다. 무엇보다 현재 시점은 저점 매수를 위해 노력해야 할 시기라는 판단이다.

올해 연결 매출액은 60조7000억원으로 전년 대비 5.1%, 영업이익은 4조2000억원으로 74.3% 증가할 것으로 내다봤다. 최근 경기회복 기대에 따른 철강 가격 강세, 수요 회복 기대와 제품 가격 인상 등에 힘입어 올해 실적은 대규모 턴어라운드에 성공할 전망이라고 밝혔다.

백 연구원은 "코로나19 영향에서 벗어난 글로벌 개선 기대, 자동차·건설·조선 등 전방 산업의 수요 개선 가시화 및 위기시 진행된 고정비 절감 구조 내재화에 힘입어 영업 전부문의 실적 개선이 전망된다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr